Sampdoria, Romagnoli vede gli specialisti per essere operato. Coda può tornare con il Catanzaro

Lavive giorni di grande attenzione sul fronte infermeria, con notizie contrastanti che riguardano il centrale Simonee l’attaccante Massimo. Simone Romagnoli è al centro delle preoccupazioni del club dopo il brutto infortunio rimediato nella gara contro il Palermo. Il difensore si è sottoposto ieri a una serie di consulti specialistici per valutare l’entità del problema e definire il percorso da seguire. Si teme che la stagione possa essere finita per lui, anche se rimane una piccola speranza di recuperarlo in tempo per gli eventuali playoff.

Entro la fine della settimana si deciderà a quale. Tra i nomi più accreditati ci sono il professor Zaffagnini di Bologna, che ha già operato Domenico Berardi, il professor Santucci di Villa Stuart a Roma, specialista di grande esperienza, e il finlandese Lempainen, noto per aver operato Pedrola al flessore. La decisione sarà cruciale per stabilire i tempi di recupero e la possibilità di rivedere il giocatore in campo in questa stagione.In netto contrasto con la situazione di Romagnoli, arrivano buone notizie per quanto riguarda Massimo, fermo dal 9 novembre a causa di una lesione al flessore della coscia destra. Inizialmente si temeva uno stop prolungato, ma l’attaccante sta bruciando le tappe del recupero. Già dalla scorsa settimana, l’ex Cremonese ha intensificato i lavori individuali e ieri si è allenato a parte, mostrando segnali incoraggianti. Lo staff tecnico e medico della Samp rimane comunquedi sabato. La sua presenza, anche solo per uno spezzone, sarebbe un segnale importante per la squadra e per il tecnico Andrea Sottil.