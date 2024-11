Roberto Mancini: "Io alla Roma? I tifosi sarebbero stati felici, quelli della Lazio si sarebbero inc***!"

dopo la conclusione infelice della sua esperienza alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita. Nell’intervista concessa a Il Giornale, l’ex ct della Nazionale ha parlato pure della possibilità che si era manifestata qualche settimana fa di diventare allenatore della Roma dopo l’esonero di Ivan Juric.ma che non ha portato tuttavia ad un’intesa di massima e che ha dunque condotto alla soluzione Claudio Ranieri, che per la terza volta in carriera ha detto sì ai colori giallorossi e che ha esordito proprio nello scorso fine settimana in occasione del ko contro il Napoli di Conte e Lukaku. Queste le parole dia Il Giornale: "”.Un’ipotesi tramontata dunque prima ancora di poter decollare del tutto, ma che- oggi ct della Turchia -Per appeal ed esperienza internazionale, il nome di Mancini - la cui ultima esperienza in un club di Serie A risale all’Inter, allenata per la seconda volta dal 2014 al 2016 - era comunque quello che scaldava maggiormente. Prima di ripiegare su una soluzione come Ranieri che, per legame emotivo con la piazza e possibilità di programmare il futuro con maggiore tranquillità, offre il modo migliore di assorbire (anche a livello economico) il doppio esonero di Daniele De Rossi e Ivan Juric, il primo legato alla Roma fino al 2027 e il secondo fino a giugno 2025.