Il sito specializzato speedsdb ha pubblicato la classifica dei migliori scattisti nel mondo del calcio, tenendo in considerazione la velocità massima registrata. Mbappé, famoso per la sua rapidità, è sul podio, ma in testa a tutti c'è un difensore, Sven Botman, che milita nel Newcastle e che il Milan nella prima metà del 2022 ha corteggiato a lungo. Proprio un milanista, Leao, occupa il settimo posto.



Ecco la graduatoria nelle prime dieci posizioni, nella nostra gallery: