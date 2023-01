UFFICIALE #ACPerugiaCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il @PisaSC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Andrea #Beghetto.



Ad Andrea (25 presenze in biancorosso) l’augurio per le migliori fortune professionali.#SerieBKT @Lega_B

#Settonce pic.twitter.com/RDTnN1L7tT