È partito da lontano, precisamente dai preliminari dello scorso luglio, e oggi l’Ajax non solo è in corsa per un posto nella finale di Champions League, ma può sognare anche il triplete. L’impresa non è nuova ai Lancieri, che già nella stagione 1971/72 riuscirono a portare a casa la Coppa dei Campioni, l’Eredivisie e la Coppa d’Olanda; stavolta ten Hag e i suoi dovranno vedersela con il Psv in campionato (entrambe sono in testa a 74 punti), con il Willem II per la finale di coppa e con il Tottenham nella semifinale di Champions: un percorso difficile, ma non impossibile secondo i quotisti Snai, che danno a 8,00 un’altra storica tripletta. Più semplice sulla carta il cammino del Barcellona, l’altra squadra rimasta in corsa per il "treble": con la Liga praticamente archiviata e l’abbordabile finale di Coppa del Re all’orizzonte (contro il Valencia), l’ostacolo più grande per la squadra di Valverde sarà il Liverpool nella semifinale europea. Un compito comunque alla portata dei blaugrana, per i quali, come riporta Agipronews, il terzo triplete dopo quelli del 2008/09 e 2014/15 vale 3,15.