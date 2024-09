Redazione Calciomercato

Como-Bologna, sabato 14 settembre ore 15.00

Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni. Due nomi per ogni squadra di Serie A, in base all’avversaria, allo stato di forma, ai precedenti, alle statistiche e al momento. Ecco chi dovete assolutamente schierare, che si apre sabato con Como-Bologna e si chiude lunedì con Lazio-Verona.Paz. La scommessa di Fabregas. Potrebbe fare la differenza anche a gara in corso.Strefezza. Vicino al gol a Udine, spesso pericoloso. Un assist in carriera contro gli emiliani.

Empoli-Juventus, sabato 14 settembre ore 18.00

Milan-Venezia, sabato 14 settembre ore 20.45

Castro. Già andato al tiro 10 volte. Vicino al bersaglio, pronto a colpire.Fabbian. Pericolo costante con i suoi inserimenti. Italiano ci punta.Gyasi. Due gol nelle prime tre. Magic moment: se non rischiare ora, quando?Solbakken. Contro Bologna e Roma ha sfiorato il gol. Sembra pronto a colpire.Vlahovic. 4 gol contro l’Empoli, inclusa la sua prima doppietta con la Juventus.Koopmeiners. Pronto all’esordio dal 1’, in gol nell’ultima giocata al Castellani.Abraham. Molto bene con la Lazio, potrebbe avere una chance da titolare.

Genoa-Roma, domenica 15 settembre ore 12.30

Theo Hernandez. Tre gol in carriera al Venezia, pronto a riprendersi il posto.Nicolussi Caviglia. Milinkovic gli ha negato il gol contro il Torino, ci riproverà.Zampano. Il Milan soffre dal suo lato destro, proprio dove agisce lui. Possibile sorpresa.Pinamonti. Cinque gol con quattro maglie diverse alla Roma. Il giallorosso lo esalta.Vitinha. A tutto campo, può sfruttare il lavoro di Pinamonti. Da provare.Dybala. 9 reti contro il Genoa in Serie A, solo contro l’Udinese (11) ha fatto meglio.Manu Konè. Dominante in Nazionale contro il Belgio, De Rossi ci punta.

Atalanta-Fiorentina, domenica 15 settembre ore 15.00

Torino-Lecce, domenica 15 settembre ore 15.00

De Ketelaere. Pronto a trascinare la Dea: Gasperini si affida a lui.Lookman. Tre gol alla Fiorentina in A, 4 in totale, tra cui la sua ultima rete in Serie A a giugno.Kean. Inizio di stagione super, quattro gol tra club e Nazionale. Da mettere al 100%.Gosens. Subito protagonista in viola, è un ex e vuole fare male.Zapata. 6 centri e un passaggi vincente in 348’ di A contro il Lecce.Ilic. In gol nelle ultime due gare casalinghe di Serie A. Pupillo di Vanoli.Krstovic. Gli ultimi tre gol del Lecce in A portano la sua firma. Punto di riferimento.

Cagliari-Napoli, domenica 15 settembre ore 18.00

Monza-Inter, domenica 15 settembre ore 20.45

Oudin. Batte piazzati, corner, punizioni: merita fiducia, possibile bonus.Luvumbo. In gol nell’ultima sfida contro il Napoli, Nicola ci punta.Luperto. Ex che ha sempre fatto bene contro il Napoli: pilastro difensivo.Lukaku. Sempre a segno nelle trasferte a Cagliari (4 gol in totale).Neres. Già due assist, frizzante sia da titolare che a gara in corso. Un top di reparto.Pessina. Rigorista del Monza e in casa va sempre schierato. Può sorprendere.Maldini. Avvio promettente, con gol e tiri. Per lui una sorta di derby.

Parma-Udinese, lunedì 16 settembre ore 18.30

Lazio-Verona, lunedì 16 settembre ore 20.45

Lautaro. Due doppiette in carriera al Monza: vuole sbloccarsi.Dimarco. Brillantissimo in Nazionale, Inzaghi gli darà spazio. Pericoloso.Man. Stella del Parma, già a segno due volte. Molto bene anche in Nazionale.Bernabè. Talentuosissimo e già diverse volte vicino al gol da fuori. Merita fiducia.Thauvin. L’Udinese si affida alla sua classe. Può regalare anche assist.Bijol. Media volto altissima in questo avvio. Si può continuare il trend positivo.Zaccagni. Ha già punito il suo ex Verona. È rigorista e temibile.

Tchaouna. Ha già segnato all’Hellas in carriera e può risultare decisivo anche a gara in corso.Suslov. In gol in Nazionale, ha talento e rapidità. E potrebbe anche calciare i rigori.Lazovic. Sottovalutato: queste possono essere le sue partite. Uomo-gol o uomo-assist