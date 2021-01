, ecco i peggiori 11 più l’allenatore secondo i votiassegnati dagli inviati di: Marcangeli per Lazio-Roma,De Cupertinis per Bologna-Verona, Piva per Torino-Spezia, Montaldo perSampdoria-Udinese, Annunziata per Napoli-Fiorentina, Franco perCrotone-Benevento, Bedogni per Sassuolo-Parma, Belotti per Atalanta-Genoa,Guarro e Balice per Inter-Juventus, Cinus e Longo per Cagliari-Milan.Sette tiri nello specchio della sua porta, sei gol. Uno su rigore, un paio imparabili, in altre situazioni potrebbe almeno provarci.Come leader della difesa romanista, è uno dei primi responsabili della terribile sconfitta nel derby.E’ lui ad aprire le marcature del Crotone con un assurdo colpo di testa nella sua porta. Poi non recupera.: Viene tartassato da Lazzari. Sarà il suo incubo per chissà quante notti.Per gran parte del girone d’andata è stato il miglior terzino sinistro del campionato, ma contro la Lazio la sua prestazione è disastrosa.Troppo fragile in mezzo al campo, non sa come opporsi a Demme e Bakayoko, sul quale commette uno sciocco fallo da rigore.Fonseca lo incarica di marcare Lucas Leiva, ma così lo esclude dalla gara. Lui non fa niente per aiutare la squadra e viene sostituito dopo il primo tempo.Gioca una partita (o meglio, scende in campo in una partita) non degna del suo livello. Niente calcio, niente orgoglio.Sbaglia tanto a Crotone.Tocca al capitano trascinare la Roma fuori dal disastro, invece anche lui la spinge dentro una terribile sconfitta.Troppi errori in zona-gol.Sbaglia il derby in modo incredibile sul piano tattico e mostra una Roma senza orgoglio né personalità.. Ecco gli ultimi cinque giocatori di ogni ruolo (più cinqueallenatori) come media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno5 presenze.Strakosha 5,25; Da Costa 5,67; Consigli e Sirigu 5,84; Sepe 5,89.: Kolarov 5; Martinez Quarta 5,38; Klavan, Maksimovic e Marrone 5,5.: Denswil 5,25; Biraschi 5,3; Busi 5,31; Depaoli 5,38; Ter Avest 5,4.: Bernardeschi 5,36; Caligara, Diawara, Petriccione e Segre 5,5.: Dragus, Callejon, Muriqi, Zaza e Lasagna 5,5.: Giampaolo 5,62; Prandelli 5,68; Mihajlovic 5,81; Pirlo 5,81; Di Francesco 5,85.