Sfoglia la nostra GALLERY per vedere i giocatori provenienti dal Regno Unito o con passaporto di un Paese del Regno Unito che militano in Serie A

Nel pieno del calciomercato estivo, può arrivare una svolta fondamentale per le liste:. Una mossa auspicata dalla Lega Serie A e che ora ha trovato la sponda della- Ilche si è svolto oggi, in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l'Ue e la Gran Bretagna,, esentandoli quindi dalle quote di ingresso. Qualora si concretizzasse, questa svolta potrebbe cambiare drasticamente le strategie sul mercato.