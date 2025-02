Juventus, è caos infortuni: i nuovi stop, i tempi più lunghi di recupero e la gestione

Dice Motta: ". Che lui neanche ci crede, a queste cose. E allora, qual è l'argomento da trattare davanti al ventottesimo - sì, ventottesimo -? Più concretamente si potrà parlare di(e pure ammessi) e di una Juventusdagli infortuni e costantemente con un nemico da abbattere: se stessa.Anche da Cagliari, la Juve non è uscita indenne. Anzi. Oltre a, fermato alla vigilia della sfida in Sardegna, durante la partita si sono fermati (ancora). Per il brasiliano si tratta di un problema al, e qui Thiago ha già ammesso le sue colpe in conferenza; per il terzino sinistro invece è un sovraccarico in zona pubica, nuovo fastidio dopo la caviglia ballerina che non l'ha lasciato in pace nelle ultime settimane.

Nell'analisi più approfondita della stagione, il tema infortuni dovrà essere. Ma un paio di risposte sono in realtà già arrivate, frutto dello storico. La prima: è dovuto anche ale al, perché questa è una stagione assolutamente sui generis e con pochi esempi a cui appigliarsi, almeno nel calcio; la seconda: alcuni calciatori sono arrivati in condizioni assolutamentea giocare partite importanti, dunque la gestione che ha lasciato spesso a desiderare.; Douglasi tempi, di comune accordo con l'allenatore, per un bisogno oggettivo della Juve di dare rotazioni e spazio, ma farlo con calciatori di livello. Era già successo pure questo.

Dell'intera squadra,. Questo senza considerare Rouhi e Alberto Costa, naturalmente per l'impiego previsto per loro da Thiago Motta. Cosa vuol dire?Si va dae le continue ricadute, passando pere gli stessi problemi, quindi i muscolari die ancora. E' tanto, tantissimo. Ma mai quanto il 2022-2023, la vera ecatombe della storia bianconera: c'era Allegri e ci fu una gestione errata dei carichi di lavoro, in una stagione poi con tutti i limiti della penalizzazione. Fu spiegato anche così, per un discorso di testa, e per uscire dall'imbarazzo. Stavolta? Si cercheranno cause più scientifiche, o forse si guarderà la luna invece del dito: si è giocato tantissimo, senza che molti fossero pronti fisicamente per farlo.