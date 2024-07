AFP via Getty Images

I premi della Copa America: Lautaro re dei bomber, Dibu miglior portiere. L'MVP del torneo non è argentino

Redazione CM

un' ora fa



Si è conclusa un'altra Copa America trionfale per l'Argentina di Messi e del ct Lionel Scaloni, vincitrice per la 16esima volta e in cima all'albo d'oro davanti all'Uruguay fermo a 15. L'Albiceleste ha prevalso anche a livello di premi individuali: il miglior bomber del torneo è stato l'interista Lautaro Martinez, che ha deciso la finale contro la Colombia ai supplementari e a segno 5 volte giocando spesso come subentrante. Argentino anche il miglior portiere, la sicurezza del Dibu Martinez dell'Aston Villa.



MVP - Il miglior giocatore del torneo, però, non è stato Leo Messi, né Di Maria che ha dato il suo addio alla Nazionale, ma un sorprendente James Rodriguez, tornato ai fasti del 2014 in Brasile e capace di trascinare una frizzante Colombia fino alla finale di Miami. Per James, che oggi gioca al San Paolo in Brasile, solo un gol su rigore ma tantissime giocate di classe sopraffina.