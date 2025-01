I tifosi non danno retta a Conceiçao, il Milan sì: prima estroso, poi in gestione verso gli ottavi di Champions

Partiamo dalla fine: battuto il Girona,Andiamo a ritroso:Tutti allineati e compatti nella strategia conservativa del tecnico portoghese, a parte Theo che proprio non ce la fa a stare attento indietro. Guarda solo avanti. E non sempre è un bene, nemmeno nella serata che permette ai rossoneri di festeggiare puntando alla qualificazione diretta negli ottavi di Champions League.Pagelle in ordine sparso. Eccole., tutte nel primo tempo. Calabria voglioso, Gabbia preciso e Pavlovic applicato.imperdonabile l’errore che - dopo pochi minuti - avrebbe messo in discesa la partita. A centrocampo,: questione di punti di vista, cioè “pov” come abbreviano i ragazzi di oggi, comunque aumenta a 75’ il minutaggio in campo. Anche Fofana sembra appena fuori ruolo, da colonna davanti alla difesa, mentre per Reijnders non è questione di ruolo, semmai di serata abbastanza opaca. I bagliori non li dà mai Morata e solo a sprazzi Musah (comunque gran palo verso la mezz’ora).E sul gol, finalmente, non si è fatto pregare per gonfiare la rete.E curioso che sul telefonino Amazon e in tv Sky (o viceversa) sembrava di assistere alla stessa partita, lo stesso derby a distanza: Inter in controllo a Praga, Milan uguale a San Siro. E magari a braccetto avanti verso la Top8 di Champions League.