E' stato un Mondiale ricco di gol, nel quale non sono mancate le sorprese. La Francia, per quello che è stato il suo cammino verso la finale, ha vinto meritatamente, dall'altra parte la Croazia si è spinta oltre i suoi limiti e per questo merita un applauso. Discorso valido anche per l'Inghilterra, per la quale nessuno era pronto a scommettere un euro, mentre la generazione d'oro del Belgio, ancora una volta, si è fermata sul più bello, punita dagli episodi. Tutte le altre rientrano nel gruppo delle delusioni: Germania, Argentina, Brasile e Portogallo, per il valore della rosa, per la qualità dei singoli, dovevano fare di più. Rimandate ancora una volta le africane, che non riescono a fare quel passo in avanti necessario per competere con le big. Questi i tre giocatori top e i tre giocatori flop dei redattori di Calciomercato.com, il cui valore di mercato è schizzato alle stelle o si è dimezzato.



FEDERICO ZANON

Top: Hazard, Mbappé, Pickford

Flop: Gabriel Jesus, Werner, De Gea



FEDERICO ALBRIZIO

Top: Perisic, Pavard, Hazard

Flop: Kalinic, Werner, Asensio



MARCO DEMICHELI

Top: Hazard, Mandzukic, Pavard

Flop: Werner, Lewandowski, Gabriel Jesus



DANIELE LONGO

Top: Hazard, Pavard, Vida

Flop: Werner, Lewandoski, Gabriel Jesus



FABRIZIO ROMANO

Top: Perisic, Golovin, Pickford

Flop: Werner, Di Maria, Jerome Boateng



EMANUELE TRAMACERE

Top: Hazard, Perisic, Pogba

Flop: Ozil, Milinkovic-Savic, Gabriel Jesus

​

ALESSANDRO DE FELICE

Top: Hazard, Golovin, Yerry Mina

Flop: Werner, Milinkovic-Savic, Lewandowski



ALESSANDRO COSATTINI

Top: Hazard, Mbappé, Pickford

Flop: Werner, Milinkovic, De Gea



CRISTIAN GIUDICI

Top: Brozovic, Golovin, Maguire

Flop: Higuain, Muller, André Silva



ANDREA SERENI

Top: Mbappé, Forsberg, Trippier

Flop: Lewandowski, Ozil, Gabriel Jesus



GIANLUCA MINCHIOTTI

Top: Hazard, Mbappé, Perisic

Flop: Gabriel Jesus, Milinkovic, De Gea



ALESSANDRO DI GIOIA

Top: Hazard, Pavard, Perisic

Flop: Werner, Milinkovic-Savic, Gabriel Jesus