Il tecnico della Fiorentinaha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Napoli. Per lui, che ha già annunciato l'addio al termine della stagione, si tratta della penultima partita da allenatore dei viola.L'esordio di Iachini ha riguardato la difesa a spada tratta nei suoi confronti di protagonista ieri di un incontro con i media piuttosto agitato : "Le parole del presidente in genere si ascoltano, non si commentano.Quando sono tornato c'erano dei rischi, ma non mi sono sentito di lasciar soli questi giocatori e questa piazza".Sulla possibilità di restare alla guida della Fiorentina: "Credo che sia corretto che la Fiorentina faccia un nuovo percorso anche perché per me questa non è una squadra qualsiasi ed allenare qui, anche a livello emotivo, è una partecipazione forte e la responsabilità va oltre al normale lavoro professionale. In questo periodo c'è stato di tutto, il Covid, l'assenza di pubblico. Mi rende orgoglioso, ma fa anche riflettere.quindi ho creduto giusto che ognuno facesse la propria strada. È bello lasciarsi così, da grandi amici con gioia dentro, solo a fine stagione con serenità guarderò il mio futuro".