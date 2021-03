si è presentato a Sanremo 2021 con quel sorrisetto di chi la sa lunga. Dal campo al palco è un attimo, l'Ariston come l'area di rigore avversaria. Emozione zero, tensione figuriamoci: "Ci pensa Zlatan" ripete più volte ad Amadeus.. Alla fine della serata il bilancio dell'attaccante del Milan è più che positivo: ha raccontato di essersi divertito e di averla vissuto come una novità stimolante.- Quando non era impegnato sul palcoche lo segue passo passo per controllare il suo infortunio all'adduttore. La giornata sanremese di Ibra si è svolta tra allenamento e terapie continue, con l'obiettivo di recuperare il prima possibile per tornare a disposizione di Pioli. L'Ariston, l'ha visto solo in serata.- Dopo l'esordio all'Ariston intanto lo svedese è rientrato a Milano,dove il Milan giocherà domenica pomeriggio. Ibra tra calcio e Sanremo, da una parte il Milan dall'altra il Festival. Aspettando di capire chi vincerà lo scudetto della musica.