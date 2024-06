Ibrahimovic ci ha messo la faccia ma stia attento a non giocarsela: le commissioni per Zirkzee non siano un alibi

Sei mesi dopo essere stato nominato collaboratore personale di Gerry Cardinale, il totem dell’ultimo scudetto rossonero ha parlato per la prima volta di Milan , rispondendo a domande, garantendo, rassicurando. A modo suo, ma non potrà dire di non essere stato capito.Resta un collaboratore della proprietà, per quanto ben pagato. Non il padrone. Ciò che vorrà veramente fare del Milan lo sa solo Cardinale, e forse deve anche parlarne con qualcun altro.Intanto,(foto Ac Milan). Fonseca è un bravo allenatore e l’ha già dimostrato, perciò Ibra dovrà prepararsi a difenderlo quando sarà necessario, perché arriverà quel momento e in quel momento non basterà certo giocare con le parole, come a lui piace tanto.Ibra ha lungamente ribadito i concetti sul calcio sostenibile, lui che ha sempre avuto ingaggi che di sostenibile non avevano nulla, e fra un proclama e l’altro,Dire a priori no ai parametri zero e ai giocatori in età avanzata, avrebbe reso impossibile lo stesso ritorno di Ibrahimovic in rossonero.Fra tutte,Fino a prova contraria, ci sono di nuovo firma e faccia di Ibra. La squadra era già forte, molto più forte di quanto si è visto in campo, nei derby e nelle coppe. Completarla è un dovere anche per chi fa calcio non per passione ma per affari, come Cardinale e i fondi che sono alle sue spalle., come avrebbero fatto Conte o De Zerbi in panchina e non fa invece Fonseca. Perderlo sarebbe un brutto colpo anche sotto questo profilo, non solo dal punto di vista tecnico.La clausola libera il giocatore dal Bologna, ma non ne implica l’obbligo ad accettare l’offerta di chi la paga., è così da sempre e su quei 15 richiesti c’è da trattare, altro che parlare di beneficenza. Ibra scavi per conoscenza nel suo passato, o chieda a qualcuno della famiglia Raiola, a lui vicina.Dopo 6 mesi da collaboratore di Cardinale e il primo show mediatico, inella squadra che è arrivata allo scudetto. Ibra ci ha messo la faccia, e gliel’hanno fatta mettere, perché a oggi la sua è l’unica veramente spendibile agli occhi dei tifosi. Stia attento a non perderla e a trasformarsi in parafulmini.@GianniVisnadi