Milan, ufficiale: Fonseca è il nuovo allenatore, l'annuncio di Ibrahimovic

Getty e Calciomercato.com

. In occasione del Media breaving organizzato a Milanello,. Il portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri nei giorni scorsi, dopo aver comunicato la decisione di lasciare il Lille dopo due stagioni, con un quinto posto nella prima annata e la qualificazione diretta in Champions League sfiorata in quella che si è appena conclusa.Durante l’incontro a Milanello, Zlatan Ibrahimovic, Partner operativo e Senior Advisor di Red Bird e del Senior Management del Milan, ha comunicato la decisione di affidare la panchina a Paulo Fonseca: “Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene attraverso i criteri, cosa cerchiamo e cosa vogliamo. Abbiamo scelto lui per portare la sua identità ai giocatori che abbiamo. Vogliamo un gioco dominante e offensivo. Dopo 5 anni volevamo qualcosa di nuovo. Abbiamo studiato come allena, come gioca, come preparare le partite. Vogliamo portare qualcosa di nuovo a San Siro. È l’uomo giusto, siamo molto fiduciosi”.

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Paulo Fonseca. Nato a Nampula (Mozambico) il 5 marzo 1973, Paulo Fonseca inizia la propria carriera da allenatore nel 2005, partendo dalle giovanili dell'Estrela Amadora e proseguendo poi, tra i professionisti, nelle serie minori portoghesi. Nel 2012 debutta nel massimo campionato con il Paços de Ferreira, club con cui raggiunge l’accesso ai play-off di Champions League. Nel 2013 il passaggio al Porto, con cui arriva a vincere la Supercoppa di Portogallo, il suo primo trofeo da allenatore. Dopo una parentesi al Braga, con cui si aggiudica la Coppa di Portogallo, allena per tre stagioni lo Shakhtar Donetsk, con cui conquista sette trofei e colleziona 103 vittorie in 139 partite. Nel 2019 il debutto nel campionato italiano con l’AS Roma, squadra con cui raggiunge la semifinale di Europa League nel 2021. Allenatore del LOSC Lille dall'estate 2022, Fonseca termina la sua avventura in Francia dopo due stagioni in cui contribuisce a portare il club ad altrettante qualificazioni europee. Il tecnico portoghese si unisce ora al Milan con un contratto triennale. Il Club rivolge a Paulo e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto".

Paulo Fonseca era la prima alternativa a Julen Lopetegui per raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. Nell’ultima avventura al Lille, l’allenatore portoghese ha mostrato un calcio offensivo all’insegna dei giovani, oltre ad un profilo simile a quello del parmense sotto il profilo della gestione della comunicazione e dello spogliatoio.Persi tratta di un ritorno in Italia. L’allenatore portoghese ha già allenato in Serie A ladal 2019 al 2021, conquistato un quinto posto, un settimo posto e una semifinale di Europa League, persa contro il Manchester United. Reduce dai due anni al

ha firmato un, legandosi al Milan fino al 30 giugno 2027. L'allenatore portoghese g