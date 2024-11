Ibrahimovic: "Milan, manca equilibrio. Certi risultati non devono arrivare. Mercato? Scout sempre attivi, vediamo"

, Senior Advisor del fondo RedBird per ilè anche uno dei principali protagonisti del progetto dellache oggi sta vivendo il giorno della presentazione a Torino della versione italiana dello show creato da Piqué in Spagna. Il dirigente rossonero si è anche soffermato sul momento della squadra rossonera allenata da Paulo Fonseca che al rientro dalla sosta affronterà la Juventus.Io sono un presidente nella Kings League Italia e finalmente arriva qui nel nostro paese. I tifosi vedranno un calcio con molto spettacolo con diverse regole differenti, un format diverso, sarà molto divertente. È molto diverso dal calcio vero, qui i tifosi possono incidere nelle dinamiche e possono succedere diverse cose nel corso delle partite"

"Milan-Juventus sarà uno spettacolo. Sarà più serio della Kings League, ma sarà una bella partita"."Il Milan è in corso d'opera. Stiamo lavorando per dare equilibrio e stabilità. Possiamo fare meglio, ma stiamo crescendo ed è ciò che vogliamo continuare a fare. Cosa bisogna migliorare? L'equilibrio. Ci sono risultati in diverse partite che non devono arrivare. È un bilancio sia mentale che di gioco che stiamo sviluppando dato che è cambiato"."Sul mercato può succedere qualcosa? Tutti sanno tutto e tutti hanno consigli, tutti sono esperti. Il mercato è tutti i giorni, abbiamo un sistema di scouting con cui guardiamo cosa può servire sia per la prima squadra che per il Milan Futuro. Al momento non pensiamo a gennaio, vediamo cosa succede in questi due mesi"..

"Il calcio di oggi ha bisogno di più show? Capisco i tifosi che vogliono più spettacolo, ma nel calcio professionistico c'è già tutto. Chi guarda la Kings League, punta a gente con interessi differenti".