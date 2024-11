Getty Images

Ibrahimovic: "Sarei stato il migliore in qualsiasi sport con la palla, anche a basket"

Redazione CM

5 minuti fa



Zlatan Ibrahimovic ha tante qualità, ma di sicuro non è umile. L'ex attaccante svedese, ora dirigente del Milan, è stato ospite nel podcast dal quarterback dei Colorado Buffaloes, Shedeur Sanders.



"Penso che avrei avuto successo in qualsiasi sport che si gioca con una palla - le parole di Ibra -, è cosi al 100%. Il football americano è un gioco diverso, ma penso che nel basket sarei facilmente tra i migliori, se non il migliore. Sto parlando onestamente, sarei bravo in tutto ciò che ha a che fare con la palla. Perché sono un atleta fuoriclasse e so fare molte cose. Non è arroganza, ma fiducia in me stesso. La gente potrebbe dire che sono arrogante, ma no, sono abbastanza fiducioso: farei più che bene in qualsiasi cosa".