"Non sono in lizza? Allora non mi interessa". Sempre vulcanico Zlatan Ibrahimovic, che questa volta se la prende con il Puskas Award, il premio per il gol più bello dell'anno vinto quest'anno da Mohamed Salah. Dagli USA Ibra liquida così l'argomento: "Ha meritato Salah? No, credo che Cristiano Ronaldo abbia fatto un bel gol (la rovesciata contro la Juventus, ndr) ma non so neanche se era tra i candidati. Non ho seguito, non mi interessava: nessuno dei miei gol era in lista, e invece quello contro Los Angeles FC doveva esserci. Ma vedremo: forse ci sarà l'anno prossimo...".