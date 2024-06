Milan, Ibrahimovic presenta la nuova era. Fonseca, Zirkzee, il modulo: tutti i temi

Comincia effettivamente, una sorta di anno zero dopo il quinquennio Pioli terminato con la stagione 2023/24.nell'estate del 2022, dopo il restyling dell'area dirigenziale che ha visto l'addio di Maldini e Massara. Adesso il numero uno Gerryha messo il Diavolo nelle mani di un'altra leggenda, Zlatan, nominato Senior Advisor e. Ma cosa aspettarsi dalla conferenza di domani?

Ormai il nome del prossimo allenatore del Milan è noto, manca solo, portoghese ex Roma che nella scorsa stagione ha guidato il Lille, è stato individuato nella lista di candidati e ha prevalso per la sua attitudine al lavoro coi giovani per la sua esperienza anche in campo internazionale. Tutto pronto anche sul fronte contratto, con la firma già posta su unContinuità nella novità:, quindi ciò che funzionava potrà essere mantenuto, mentre al tecnico lusitano verrà chiesto di aggiustare il tiro su tutti gli aspetti che non hanno permesso al Milan di competere con l'Inter nelle ultime due stagioni, specie a livello di scontri diretti. 4-2-3-1 che, spostando un uomo dalla trequarti alla mediana, diventa4-2-3-1 che è il contesto tattico nel quale si è espresso a Bologna il prescelto per l'attacco.

Non dovrebbe essere domani il giorno dell'annuncio dinuovo attaccante del Milan, dato che rimangono ancora deida corrispondere all'agente: rimane solo l'ultimo ostacolo, da superare prima che si inseriscano altre squadre., scendendo in campo in prima persona. Probabilmente, il gigante svedese avrà modo di rispondere anche sul futuro numero 9. Basterà solo attendere qualche ora.