L'Olanda chiama Zirkzee all'ultimo: va agli Europei, cosa succede col Milan

ANP/AFP via Getty Images

Gli infortuni dihanno messo in ginocchio l'Olanda, che non ha potuto fare altro che chiamare due giocatori che erano stati esclusi dalle convocazioni del ct Koeman.bensì di un terzino e un attaccante:il laterale basso mancino del Borussia Dortmund Iane l'attaccante del Bolognala cui chiamata va vista forse più come una conferma delle non perfette condizioni di Brobbey.Zirkzee lascerà con ogni probabilità l'Emilia, ma non si aspettava certo di dover trascorrere il periodo degli Europei in terra tedesca, dato che la notizia gli è arrivata in Florida, dove stava trascorrendo le vacanze.

La rassegna continentale potrebbe aumentare, in caso di buone prestazioni, il suo valore e complicare le cose al. I contatti con Kia Joorabchian proseguono con l'obiettivo di trovare una quadra sulle commissioni, ritenute in prima battuta troppo alte dai rossoneri.