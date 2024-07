AFP via Getty Images

Zlatan Ibrahimovic aspetta Alvaro Morata. Lo svedese ha, infatti, avuto un ruolo da protagonista nella trattativa che ha portato l'ex attaccante dell'Atletico Madrid al Milan.



Impegnato per la tournée negli Stati Uniti, Ibra ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo nove rossonero. Ecco le parole:

"A Morata ho detto che il Milan è il posto perfetto per lui, è il giocatore che cercavamo e attorno a lui avrà dei compagni che sapranno esaltarlo per le sue qualità. Vogliamo renderlo felice e se ci riusciremo sappiamo che renderà alla grande. Non vediamo l'ora di vederlo in gruppo".