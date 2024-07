Ibrahimovic taglia Origi e Ballo Touré: "Sono convocati, ma per Milan Futuro. Non fanno parte della prima squadra"

Getty Images

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione 2024/25 del Milan, il senior advisor del fondo RedBird proprietario del club rossonero,ha chiarito senza mezzi termini la posizione di due giocatori che sono tornati dai rispettivi prestiti a Fulham e Nottingham Forest:Sia il terzino che l'attaccante non erano presenti nell'elenco dei convocati del ritiro agli ordini del neo-allenatore Paulo Fonseca e l'ex-centravanti svedeseQuesto però non li esclude dai convocati, però per la formazione Under 23, Milan Futuro.