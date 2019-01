Non solo la difesa dipassa all'attacco. Il capitano dell'è un fiume in piena sui social e fa il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo con i nerazzurri, trattativa che nei fatti non è ancora decollata. O partita, a giudicare da quanto scrive l'argentino nelle proprie storie di Instagram: "Voglio chiarire a tutti i tifosi che leggono pseudogiornalisti e giornali 'seri', che scrivono senza sapere o danno istruzioni di scrivere senza avere un'idea reale dei fatti, che il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l'Inter mi sottoporrà un'offerta corretta e concreta. Solo allora si potrà parlare di rinnovo con verità, eludendo le menzogne gratuite che ad oggi vengono diffuse".