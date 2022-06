Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Kiss Kiss:



"Petagna da noi e Djuric al Napoli? Non ne so nulla, non vorrei che il direttore abbia ipotizzato delle cose, ma davvero non so nulla".



EDERSON - "De Laurentiis personalmente non me l'ha chiesto, comunque non trattengo nessuno controvoglia".



CAVANI - "Ogni volta che parlo col mio direttore e allenatore dico: sono in triplice veste, sono azionista di maggioranza, faccio il presidente e faccio il tifoso. Da tifoso dico: fate uno sforzetto. Da presidente sarei onorato e cerco di far quadrare i conti, da azionista vedo il valore in medio lungo periodo. Per me sarebbe un sogno, non so se lui vorrebbe venire a Salerno".