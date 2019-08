Le polemiche in Inghilterra sono state furibonde, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non ha mancato di ironizzare sulla decisione del Var e dell'arbitro Oliver di togliere a Gabriel Jesus il gol del possibile 3-2 sul Tottenham a tempo scaduto. Ma l'Ifab, l'organo internazionale che detta le regole del calcio, ha avallato la scelta di punire il tocco di mano di Otamendi per invalidare la rete del brasiliano. “Non sarà più permesso che un tocco, anche non intenzionale, con la mano o col braccio consenta di segnare un gol o di creare un'occasione da gol. Il fallo sarà quindi automatico e potrebbe prevedere anche l'uso del cartellino da parte dell'arbitro in caso di condotta antisportiva”.



Con questa nota, è stata dunque fatta chiarezza su uno degli episodi arbitrali più controversi del week-end e probabilmente dell'intera stagione di Premier League. Una spiegazione che non basterà probabilmente a placare il dibattito e che anzi ne ha già scatenato un altro sulla bontà di modificare da questa stagione una regola già molto interpretabile di suo; una variazione regolamentare che va ad aggiungersi al divieto ai giocatori di stare in barriera in caso di punizione in favore della loro squadra, la procedura sulla rimessa da parte dell'arbitro, che viene concessa in determinate situazioni quando la palla colpisce l'arbitro durante il gioco e l'obbligo del portiere ad avere un solo piede sulla linea di porta al momento del rigore.