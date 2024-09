Dalmat: "L'Inter vincerà lo Scudetto e se la giocherà in Champions, Barella come Gerrard e Lampard. Derby? Punto su Lautaro"

, reduce da due pareggi (in campionato contro il Monza e in Champions League contro il Manchester City),. I nerazzurri, forti dei 6 successi consecutivi nelle ultime 6 stracittadine, partono favoriti., ex centrocampista francese, ne ha parlato a Fcinter1908.“Abbiamo visto un'Inter che ha dimostrato molta forza e grande carattere. Non era facile, ma tatticamente ha difeso bene e ha avuto qualche possibilità per mettere in difficoltà la difesa del Manchester City, ma è mancato il guizzo giusto per essere pericoloso. Alla fine sono contento, è un pareggio buonissimo e meritato, che va bene ad entrambe le squadre”.

“L'Inter ha la rosa e la qualità prima di tutto per vincere il secondo scudetto consecutivo. In Champions League può giocarsela, poi bisogna anche vedere se affronti squadre come il Real Madrid o il Bayern Monaco... Secondo me si può avere l'obiettivo di andare minimo tra le ultime quattro, in semifinale: dopo di che può succedere di tutto, si giocherà sul qualche dettaglio”.“Barella è arrivato a un livello altissimo, è già tra i migliori centrocampisti al mondo. L'unica cosa che gli manca per essere un grandissimo è fare più gol e più assist: ha il potenziale per farlo, se farà questo step diventerà uno come Gerrard o Lampard”.

“Non saprei: il Milan non sta bene, ma è una cosa che non deve riguardare i calciatori dell'Inter. Non so se i giocatori del Milan sono al 100% con Fonseca, ma il derby sarà come sempre una partita particolare”.“Spero Lautaro Martinez, che deve tornare a fare goal: è l'occasione per lui di iniziare veramente la stagione e di dimostrare che è un grande giocatore. Forza Inter!”