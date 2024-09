Ventola sicuro: "Troppo divario, ecco come finisce Inter-Milan. Leao? Può ambire anche più in alto..."

Getty Images

. Parola di, che alla vigilia del derby ne parla così su Tuttosport. Una stracittadina, quella in programma domani alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, che per l'ex attaccante nerazzurro dovrebbe essere a senso unico: "Al momento vedo troppo divario, per me finisce 3-1 per l'Inter. I giocatori decisivi? Calhanoglu per i nerazzurri, Morata per il Milan"."Senza preparazione estiva ci si mette molto di più a entrare in forma. Non è al massimo, ma il giocatore non si discute: sento dire cose assurde".

"L'ho sempre difeso, per me può ambire anche più in alto del Milan. Però passano gli anni e i gol restano pochi: me lo aspetto più leader, non può avere certi atteggiamenti scostanti nel corso della partita. Se non difendi, devi essere decisivo: Leao lo è con le piccole. Io spero che lo capisca".