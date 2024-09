Getty Images

Inter, Chelsea pronto alla maxi offerta per Lautaro: due strategie

23 minuti fa



Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è finito nel mirino della Premier League. Secondo quanto riportato da Doble Amarilla, c'è un forte interesse da parte del Chelsea, che lo vuole per l'estate del prossimo anno e sarebbe disposto a pagare una cifra vicina ai 100 milioni di euro.



I Blues ritengono che Lautaro fornisca le garanzie necessarie per guidare il progetto sportivo ed è per questo che non esiterebbero a compiere un altro sforzo economico. Ma la maxi offerta non è l’unica strategia studiata dal club londinese: la società di Boehly vorrebbe inserire nell’affare tre giocatori, così da diminuire l’esborso economico, ovvero Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk, considerati sacrificabili dal board britannico.