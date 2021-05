Corre un filo lungo e saldo fra, che vinse lo scudetto trent’anni fa esatti, e la Nazionale guidata proprio da Roberto Mancini, uno degli uomini simbolo di quella squadra sbarazzina e impertinente che conquistò l’ultimo scudetto al di fuori del perimetro del calcio metropolitano nel triangolo Torino-Milano-Roma.che fece innamorare gli amanti del bel calcio. Come quella Sampdoria anche la Nazionale targata Mancini ama il bel gioco e scende in campo con leggerezza ed entusiasmo. Per vincere, naturalmente ma anche per divertire e divertirsi.Ne “Il bacio al pallone” (edizioni Il Canneto), Marco Ansaldo, inviato de la Repubblica, e Renzo Parodi, già inviato per il Secolo XIX e memoria storica del calcio genovese,e raccolgono i ricordi di quella memorabile stagione in dieci capitoli dedicati ai protagonisti dello scudetto della Sampdoria. In copertina (da lì il titolo del volume). Una bellissima immagine e un auspicio di felicità e di successi per la Nazionale italiana che è tornata a far battere il cuore dei tifosi. Come quella Sampdoria tricolore che resta nella memoria non solo dei suoi appassionati ma di tutti coloro che amano il gioco del calcio.Il bacio al pallone è in vendita fino al 12 giugno nelle edicole della Liguria e del Basso Piemonte al prezzo di Euro 9,90 più il prezzo di una copia del Secolo XIX. Il volume può essere ordinato on line anche sul sito cannetoeditore.it e dal 27 maggio sarà in vendita anche nelle librerie.