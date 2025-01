Il Barcellona cerca ricavi: messi all'asta gli armadietti degli spogliatoi e altri cimeli

AFP via Getty Images

Sono giorni intensi in casa Barcellona, con la vicenda legata ai tesseramenti di Dani Olmo e Pau Victor che continua a tener banco. In attesa di capire e conoscere quale sarà il destino dei due giocatori, attualmente non a disposizione e fuori dalla rosa utilizzabile da Hansi Flick per le prossime sfide, il Barcellona, come riportato da Calcio&Finanza, ha ufficializzato la messa all’asta di alcuni cimeli della storia del club catalano.



PIANO - L’iniziativa, viene specificato dal Barça all’interno di un comunicato ufficiale, prosegue nel piano relativo alla memorabilia del club, approvato un anno fa, relativi al Camp Nou, che sta vivendo l’ultima parte dei lavori di riqualificazione grazie all’accordo con Spotify per quanto riguarda i naming rights. I vari oggetti saranno messi all’asta da Goldini e le offerte potranno essere inviate a partire dal 23 gennaio alle ore 10.00, con la conclusione che invece avverrà il 13 febbraio alle 4.00.

. Si potranno anche acquistare tutte le varie fotografie delle formazioni che hanno vinto le cinque Champions League (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15) della storia del club catalano. Il valore degli oggetti in vendita è di circa 1 milione di euro.

CURIOSITA’ – Tanti cimeli all’asta, dunque, ma ce n’è uno su cui gli appassionati non vedono l’ora di mettere le mani: trattasi dell’armadietto utilizzato da Lionel Messi. Chi vuole aggiudicarselo dovrà avere a che fare con offerte che saranno di minimo 350.000 dollari. Chiaramente, a seconda del giocatore che ha utilizzato l’armadietto, la base d’asta si differenzia. Per esempio si va da una base di 100.000 dollari per l’armadietto usato negli anni da Maradona, Guardiola e Piqué ai 2.5000 dollari per quello di Dembelé. I dischetti del calcio di rigore valgono minimo 5.000 dollari a testa, mentre le quattro bandiere partono da 2.000 dollari ciascuna.