Getty Images

Il Barcellona fa 7 su 7 con Lewandowski: +4 sul Real Madrid

56 minuti fa



Sette su sette. Grazie a un gol del solito Robert Lewandowski, il Barcellona vince 1-0 in casa contro il Getafe e resta a punteggio pieno con 21 punti in testa alla classifica della Liga spagnola con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid.



Atteso dal derby di domenica sera sul campo dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone: per l'occasione Carlo Ancelotti dovrà fare a meno dell'infortunato Mbappé. Invece il Barça di Flick gioca sabato sera in casa dell'Osasuna.