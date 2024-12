Il Barcellona perde Lamine Yamal per la sfida contro l'Atletico Madrid. E il ko col Leganes apre la primi crisi

e l'esito degli esami sostenuti nella mattinata di oggi – in seguito all'infortunio alla caviglia destra subito nella partita contro il Leganes – è tale da suscitare un certo livello di preoccupazione.I riscontri clinici hanno evidenziatoQuesto significa che il nazionale spagnolo potrebbe tornare a disposizione di Hansi Flick non prima della metà di gennaio del 2025, in occasione del match di campionato contro il Getafe. Ma soprattutto chedi sabato prossimo.Una tegola ulteriore che si aggiunge in un momento di crisi per la formazione catalana che, dopo una cavalcata solitaria in testa alla Liga e un cammino altrettanto convincente in Champions League,Rilanciando proprio i colchoneros di Simeone, ora a pari punti col Barcellona e con un match in meno, e il Real Madrid, distante appena una lunghezza.(il secondo di fila a Montjuic), dopo quelli con Real Sociedad e Las Palmas e in questo periodo vanno considerati pure i pari sul campo di Celta Vigo e Betis Siviglia.di campionato. Di contro, offensivamente Lewandowski e compagni hanno continuato a segnare con regolarità (10 gol) anche nel periodo in cuiUn quadro tutt'altro che incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, a partire dallo scontro diretto di sabato contro l'Atletico Madrid.