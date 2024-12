Psg-Lione, Donnarumma contro Mikautadze: rissa sfiorata

AFP via Getty Images

Il Psg continua la sua marcia i Ligue 1:+7 sul Marsgilia di De Zerbi secondo e fermato in casa dall'1-1 contro il Lille. Al Parco dei Principi il Psg segna due gol nel giro di un quarto d'ora: prima la sblocca Ousmane Dembelé all'8', poi Vitinha al 14' raddoppia su rigore; a pochi minuti dall'intervallo il georgiano Mikautadze accorcia le distanze con un pallonetto che supera Donnarumma e nella ripresa Ramos firma il definitivo 3-1.

- Ma il gol dell'ex Ajax fa arrabbiare Donnarumma: l'attaccante segna con uno scavetto e quando riporta il pallone verso il centrocampo per accorciare i tempi fa un sorriso quasi prendere in giro il portiere avversario;. L'arbitro estrae il cartellino giallo per tutti e due i giocatori che poi si sono calmati e si sono chiariti prima che la situazione degenerasse, rissa evitata e un lungo abbraccio a chiudere un episodio caratterizzato dal nervosismo.

- Nel post partita l'attaccante del Lione ha spento ogni polemica, spiegando così quello che è successo in campo: "Non è niente, non è niente.. Poi sono andato da lui, gli ho detto che ero felice di avergli segnato".