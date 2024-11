Il Barcellona vuole Leao o Kvaratskhelia: super colpo in arrivo

Il Barcellona di Hansi Flick che vola in Champions League e domina nel campionato spagnolo (nonostante il ko con la Real Sociedad pre-sosta) non ha alcuna intenzione di fermarsi e insieme all'allenatore tedesco sta programmando il proprio futuro con idee certe e almeno un grande sogno. In questa stagione il 4-3-3 messo in campo aveva evidenziato la necessità dell'inserimento di almeno un super colpo in fascia che si alternasse con Raphina, Lamine Yamal e Fermin Lopez, ma la crisi economica e il fair play finanziario interno alla federazione spagnola non permisero un altro super colpo come Nico Williams dopo l'acquisto già concluso di Dani Olmo. Un discorso diverso avverrà la prossima estate anche grazie al super contratto firmato con Nike che rilancerà il Barcellona verso almeno un super-colpo nel reparto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport,(magari sacfiricando proprio Fermin Lopez), continuando a lanciare in prima squadra giocatori proveniente dalla cantera e confermando gran parte dell'ossatura della prima squadra.E Sport fa anche i nomi dei due obiettivi principi dei blaugrana in vista della prossima estate e guardano entrambi alla nostra Serie A.vecchio pallino della società catalana il cui rapporto con ilè fatto di tantissimi alti e bassi anche se ora sembra ormai tornato il sereno. C'è una clausola da 175 milioni che nessuno è disposto a pagare, ma il Milan può sedersi a un tavolo ascoltando proposte.che sta ancora facendo tanta fatica nel trovare l'agognato rinnovo di contratto chiesto e mai ottenuto oltre un anno fa. Due profili di livello top e con caratteristiche molto simili: bravi nell'uno contro uno, destri di piede che giocano a piedi invertiti lungo l'out di destra. Il budget può esserci, il grande colpo è in arrivo.