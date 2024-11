Roma, i possibili rinforzi per Ranieri: Beto come vice Dovbyk, piace l'ex Barcellona Mingueza

Arrivata l’ufficialità di Claudio, per la Roma ora non si può più sbagliare. La classifica non sorride ai giallorossi e l’allenatore di Testaccio è chiamato a compiere un altro miracolo. In questi giorni avrà la possibilità di conoscere la rosa e parlare con Ghisolfi per eventuali rinforzi nel mercato di gennaio. Conla possibilità di un ritorno alla difesa a 4 è possibile e servirà con urgenza un nuovo terzino destro.. Celik è quasi sempre piegato, più per mancanza di alternative che per il suo rendimento. Abdulhamid non sembra ancora pronto per il calcio europeo e il baby Sangaré non ha mai trovato spazio. In estate erano sfumati Bellanova, Pubill e Assignon. Il nome nuovo nel mirino è quello di. Terzino destro spagnola di proprietà del Celta Vigo che viene valutato 20 milioni di euro. Ma il 50% della futura vendita andrà al Barcellone che potrebbe tornare in pressing. Sul taccuino era finito anche Ola Aina: ex Torino e vecchio pallino di Juric. Con l’addio del tecnico croato, però, la pista si è raffreddata. A gennaio può tornare di modache non sta trovando spazio al Bologna ed era seguito dalla Roma anche in passato.

– Oltre alla fascia destra Ghisolfi dovrà pensare anche all’attacco.sta giocando praticamente sempre ed ha partecipato al 41% dei gol stagionali della Roma (6 reti e 1 assist). Ma solo lui non basta. Shomurodov fino ad oggi ha deluso. Ranieri lo ha allenato al Cagliari e lo conosce, ma la sensazione è che a gennaio potrebbe arrivare un nuovo numero 9. Beto sogna il ritorno in Italia e la sinergia tra Everton epotrebbe aiutare. Il club inglese è di proprietà dei Friedkin. Sul centravanti portoghese c’è anche il Torino che va a caccia di un sostituto di Zapata.