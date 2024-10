Il Bari può tornare in Serie A? Ecco cosa dicono i bookies

Le quote sul ritorno del Bari in Serie A

*Le quote indicate possono subire variazioni

Dopo la sofferta salvezza conquistata ai playout della passata stagione, ci si attendeva una reazione immediata dal Bari. Anche se tardiva, le vittorie contro Mantova (1-0) e Frosinone (3-0) hanno riacceso l’entusiasmo, facendo sognare i tifosi il ritorno in Serie A. Ma? Ecco cosa dicono i bookmakers.In Serie B, la promozione può essere ottenuta in due modi: direttamente, classificandosi al primo o secondo posto, oppure tramite i playoff. Il Bari non è tra le favorite per vincere il campionato, con una quota che oscilla tra 20 e 25. La concorrenza è agguerrita, ma. Ecco il parere di tre differenti operatori sulle chances promozione dei 'galletti':

Gli operatori non ripongono molta fiducia nel Bari per la promozione. Le quote infatti variano tra 12 e 15, riflettendo un certo scetticismo riguardo alle sue possibilità di successo. Ma nonostante le previsioni poco favorevoli, il Bari potrebbe sorprendere. La squadra sta dimostrando di essere competitiva e, con il giusto slancio, potrebbe ribaltare le aspettative degli operatori.



Quote Serie B, le favorite nella lotta promozione

Al momento della stesura di questo approfondimento,Entrambe le squadre stanno dimostrando una notevole costanza e sembrano avere tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per un posto in Serie A. Subito dietro, seguono Pisa, Palermo e Spezia, compagini che hanno le potenzialità per inserirsi nella lotta al vertice. Queste compagini, pur avendo alternato momenti positivi a qualche difficoltà, possiedono le qualità necessarie per lottare fino alla fine per la promozione. Per le altre formazioni, la strada verso la promozione appare più complicata.

● ● ●

Dove scommettere sulla Serie B

