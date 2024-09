Il Bayer Leverkusen è diventato leggenda: da Grimaldo a Boniface, quanti rimpianti per Juventus, Roma e Milan

Calciomercato/Getty

La BayArena è diventata il teatro del sogno di una città di appena 163000 abitanti, Leverkusen, capace di vincere il Deutsche Meisterschale con cinque giornate di anticipo ai danni di una super potenza come il Bayern Monaco. Ecco perché il Milan dovrà temere Xabi Alonso e i suoi gioielli, diventati leggenda proprio con la maglia del Bayer Leverkusen. E pensare che molti di loro potevano essere dei protagonisti della nostra Serie A nel recente passato.

GOL DA TITOLO - Attaccante potente e con un'ottima tecnica di base, Boniface è esploso sotto la guida di Xabi Alonso: 14 gol alla sua prima stagione alla BayArena, un contributo fondamentale alla vittoria del titolo. L'attaccante nigeriano era stato proposto al Milan nell'estate del 2023 quando aveva già fatto vedere ottime cose in Europa League con l'Union SG. Il club rossonero non lo considerò pronto per essere un titolare e per questo motivo ritenne troppo oneroso l'investimento da 20 milioni di euro fatto poi dal Bayer Leverkusen. Victor piace molto a Giuntoli e alla Juventus per il futuro.

RIMPIANTI ROMA - Poteva essere una Roma sicuramente più forte e consapevole con Xhaka e Hincapiè, entrambi trattati a lungo anche se in periodi diversi. Sul campione svizzero il club giallorosso andò veramente vicinissimo al traguardo due anni fa quando militava nell'Arsenal. Discorso diverso per il nazionale ecuadoriano Hincapiè: il Bayer Leverkusen non ha mai veramente aperto alla cessione la scorsa estate.



TRENO GRIMALDO - 10 gol e 13 assist, numeri straordinari quelli raccolti da Grimaldo alla sua prima stagione in Germania. che gli sono valsi la vittoria della Bundesliga oltre che dalla Coppa di Germania. Ma la ciliegina sulla torta di una stagione irripetibile è stata la vittoria dell’Europeo con la sua Spagna. Alejandro rappresenta davvero il più grande rimpianto: la Juventus lo aveva praticamente in pugno ma alla fine è andato al Bayer Leverkusen. A parametro zero.