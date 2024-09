Milan al gran completo contro il Bayer Leverkusen: i tre dubbi di formazione di Fonseca

Getty Images

Il Milan inizia a preparare la delicata trasferta di Leverkusen, secondo appuntamento stagionale in Champions League dopo il pesante 1-3 per mano del Liverpool dello scorso 17 settembre. Reduci tra tre successi consecutivi in campionato, derby compreso, gli uomini di Paulo Fonseca hanno svolto la tradizionale seduta di rifinitura presso il centro sportivo di Milanello. Confermate le buone sensazioni giunte dall’allenamento di ieri, che aveva visto il ritorno in gruppo di Davide Calabria, Noah Okafor e il recupero al 100% di Alvaro Morata, vittima di una borsite al ginocchio dopo una contusione subita nei giorni scorsi.







Il Milan, che partirà dopo pranzo alla volta della Germania e che parlerà questa sera direttamente dalla BayArena di Leverkusen - Fonseca e Leao saranno i protagonisti della conferenza stampa - non ha ancora sciolto i dubbi relativi alla formazione da opporre al Bayer campione di Germania in carica allenato da Xabi Alonso. I ballottaggi riguardano la scelta del terzino destro - uno tra Emerson Royal e Calabria - e del partner di Gabbia al centro (Pavlovic prova la rimonta su Tomori dopo due panchine consecutive), oltre all’utilizzo o meno del doppio centravanti. Qualora fonseca optasse per concedere un turno di riposo ad uno tra Abraham e Morata, la scelta ricadrebbe su Ruben Loftus-Cheek, che agirebbe da finto numero 10 alle spalle dell’unica punta centrale.



La sfida delle 21 di domani sera sarà il primo storico confronto diretto tra Bayer Leverkusen e Milan e ad arbitrare sarà lo svizzero Scharer. Gli unici incroci interessanti riguardano il difensore rossonero Malick Thiaw, che tra il 2010 ed il 2011 ha fatto parte del settore giovanile delle Aspirine -prima di trasferirsi allo Schalke 04 - e l’esperienza comune di Alvaro Morata e del tecnico avversario Xabi Alonso, che sono stati compagni di squadra al Real Madrid dal 2010 al 2014.