Il Bayer Leverkusen meglio della Juventus di Conte: record di imbattibilità nel Nuovo Millennio

Redazione CM

23 minuti fa



Il record di imbattibilità nel nuovo millennio stabilito dalla Juventus è stato battuto: il Bayer Leverkusen si è spinto stasera a 44 risultati utili consecutivi, superando i bianconeri fermi a 43.



I campioni di Germania hanno pareggiato 1-1 in casa del West Ham con reti di Antonio e Frimpong, un pareggio che, sommato al 2-0 dell'andata, proietta le Aspirine in semifinale contro la Roma, come nella scorsa stagione. A 58, ben salde, sono invece il Milan di Arrigo Sacchi e il Porto che quasi ha fatto la storia tra il 2020 e il 2022.