Getty Images

Il Bayern Monaco dona 1 milione di euro per le vittime dell’inondazione

un' ora fa



Il Bayern Monaco si lega ancor di più al proprio territorio. Il club ha stanziato un milione di euro in beneficenza per le vittime delle inondazioni nel sud della Germania, in Baviera e nel Baden-Württemberg.



IL COMUNICATO - “Le inondazioni hanno causato grandi danni e terribili sofferenze. Soprattutto in situazioni così eccezionali, è necessario uno speciale spirito comunitario, come stanno dimostrando molte persone sul posto; è importante per noi del Bayern mostrare solidarietà e sostenere le persone colpite“, ha detto il presidente del Bayern, Herbert Hainer.