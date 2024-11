Getty Images

Il Bayern pesca sul mercato USA: a gennaio arriva Bajung Darboe

Redazione CM

45 minuti fa



Il Bayern Monaco investe in prospettiva futura sul mercato della Major League Soccer. In vista del prossimo mercato di gennaio, il club tedesco allenato dal tecnico belga Vincent Kompany (in foto) ha definito l'acquisto di Bajung Darboe per circa 1 milione di euro.



Si tratta di un attaccante esterno statunitense classe 2006, attualmente in forza al Los Angeles FC. Dove non ha ancora giocato in prima squadra, dove la scorsa estate è arrivato il centravanti francese Olivier Giroud dal Milan a parametro zero.