Il bel gesto di Iwobi: vivande per i bisognosi nel quartiere di Londra dove è cresciuto

, centrocampista del Fulham, ha voluto trascorrere il Natale rendendosi protagonista di un bel gesto: distribuireIwobi è nato in Nigeria, come suggerisce il cognome, ma da piccolo si è trasferito a Londra, nella parte ad Est della capitale. Canning Town si trova nel distretto di Newham, uno dei quartieri londinesi più poveri., ha detto a Bbc Africa. "Abbiamo aperto il mio Alexpress, un piccolo minimarket per provare a distribuire cibo alle famiglie che non possono acquistarlo a Natale. Se posso aiutarli a festeggiare dignitosamente, perché non farlo? L'esempio me l'hanno dato i miei genitori. E grazie a loro, trovandomi nella posizione in cui sono oggi, faccio di tutto per dare una mano a chi ha meno di me".

Alex Iwobi has been spreading festive cheer in east London by opening up his own temporary shop. ⁣

The Fulham and Nigeria star has been giving out free food, including turkeys, to local residents struggling to pay for their Christmas dinner. ⁣ pic.twitter.com/qiKDsZdTXI — BBC News Africa (@BBCAfrica) December 23, 2024

Il centrocampista offensivo, molto duttile, ha segnato 10 gol in campionato dall'inizio della scorsa stagione sotto la guida del tecnico Marco Silva.