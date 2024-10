Il bonus Starvegas si rinnova a Settembre 2024: fino a 3000€ + 300€ gratis

Confronto del bonus Starvegas con altre promo sport

Quali sono le novità del nuovo bonus Starvegas

Cosa resta stabile rispetto al bonus Starvegas precedente

Domande sul Bonus Starvegas

Quando scade il nuovo bonus Starvegas?

La nuova promozione, lanciata a settembre 2024, ha scadenza 31 dicembre 2024.



Starvegas offre un bonus senza deposito?

Qual è il bonus di benvenuto per i giochi del casinò su Starvegas?

Quali sono i requisiti di scommessa per il bonus di benvenuto del casinò?

Starvegas, dal 27 settembre, ha lanciato una nuova versione del suo bonus di benvenuto, che sarà valida fino al 31 dicembre 2024. Questa nuova promo offre ai nuovi utenti unInoltre, la promozione offre una serie diche vengono erogati progressivamente. Il bonus si distingue per la sua struttura innovativa, pensata per premiare la fedeltà dei giocatori nel lungo periodo.Il nuovo bonus di Starvegas è molto competitivo se confrontato con altre promozioni di altri siti scommesse , come quelle di SNAI e Bet365. Mentre SNAI e Bet365 tendono a offrire bonus focalizzati sulle scommesse sportive con condizioni di rollover più basse, il bonus di Starvegas si concentra soprattutto sulle slot, proponendo fino a 300€ di Fun Bonus e 300 Free Spin , che spesso richiedono un deposito minimo per attivare la promozione. Inoltre, il bonus di Starvegas sul primo deposito è del 100% fino a 3.000€, significativamente più alto rispetto ai limiti solitamente offerti da altre piattaforme, che raramente superano i 1.000€.. Dopo la registrazione e la verifica del documento d’identità, i giocatori riceverannoe, successivamente,, ma solo dopo aver sbloccato il primo Fun Bonus. Inoltre, vengono distribuiti, con 100 assegnati subito dopo la registrazione per slot popolari come Book of Ra™ Deluxe e Lucky Lady's Charm™. Gli altri Free Spin invece, 50 alla slot Ercole e ulteriori 50 alle slot Novomatic, vengono erogati nei giorni successivi. Anche la durata dei Fun Bonus è diversa: quello da 200€ ha validità 7 giorni, mentre quello da 100€ dura 15 giorni.Nonostante le novità, alcuni elementi del bonus Starvegas restano invariati rispetto alla versione precedente., il che significa che per convertire il Fun Bonus in Real Bonus, il giocatore deve scommettere un importo 100 volte superiore al valore del bonus ricevuto. Questo aspetto rende il bonus più adatto ai giocatori esperti.Infine, il bonus sul primo deposito, che offre un credito aggiuntivo del 100% fino a 3.000€, continua a essere una delle offerte più generose del settore, riservata ai giochi del produttore Novomatic.Sì, Starvegas offre un bonus senza deposito di 300€. Inoltre, i nuovi utenti ricevono anche 300 giri gratuiti. La versione del bonus precedente era tre volte inferiore, ovvero 100€ + 100 free spins.I nuovi clienti Starvegas possono ottenere un bonus di benvenuto per il casinò fino a 3000€ in Fun Bonus per giocare alle slot machine o casino live. Anche questo bonus corrisponde a un importo 3 volte superiore al precedente benvenuto.

Il Fun Bonus che si riceve con la promo legata al deposito, ha un requisito di scommessa pari a 50x, il che significa che devi scommettere l'importo del bonus 50 volte prima che venga convertito in Real Bonus. Ad esempio, se ricevi un bonus di 100€, dovrai scommettere un totale di 5.000€ sui giochi idonei.

Posso utilizzare più bonus contemporaneamente?

Puoi scegliere solo un bonus Starvegas come benvenuto alla piattaforma. Ogni bonus ha i propri termini e condizioni, e devi soddisfare i requisiti di uno prima di attivare l'altro.

Posso prelevare le vincite mentre sto utilizzando un bonus Starvegas?

Non è possibile prelevare vincite finché non vengono soddisfatti i requisiti di scommessa relativi al Fun Bonus e al Real Bonus. Tentare di prelevare prima di soddisfare tali requisiti comporterà la perdita del bonus e delle eventuali vincite associate.

I bonus di benvenuto Starvegas sono prelevabili?

Prima di poter prelevare eventuali vincite derivate dai fondi del bonus Starvegas, è necessario soddisfare i requisiti di scommessa stabiliti dall'operatore. Assicurati di controllare i termini e condizioni di ciascun bonus per capire i requisiti specifici.