Getty Images

Il Brighton ha trovato il dopo De Zerbi: ai dettagli con un allenatore 31enne

24 minuti fa



Il Brighton è ai dettagli per il nuovo allenatore: dopo la fine del biennio con l'italiano Roberto De Zerbi, i Seagulls hanno trovato l'accordo con il Sankt Pauli per il giovanissimo tecnico Fabian Hurzeler, 31 anni, reduce dalla vittoria in Zweite Bundesliga con annessa promozione in prima divisione tedesca con il club di Amburgo.



Sky Germania conferma il raggiungimento dell'accordo tra la società e Hurzeler, ora il St. Pauli deve acconsentire alla partenza e poi tutto sarà completo per il nuovo corso della squadra che quest'anno ha giocato le coppe europee, per la precisione l'Europa League, per la prima volta nella propria storia.