Importanti novità in casa. La presidente della Regione Alessandra Todde e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda hanno firmato l‘accordo di programma per la realizzazione del. L'impianto, che sorgerà nel quartiere Sant'Elia, vedrà degli importanti cambiamenti. Sarà, infatti, costruito un hotel con ben 126 stanze, spazi per eventi e meeting, un, undedicato alla storia del Cagliari e unLa nuova struttura vedrà anche delle modifiche sostanziali sul piano urbanistico, in quanto verranno, per rendere meno impattante il progetto e investire sulleche collegheranno le diverse zone dell'impianto.

Il costo del nuovo stadio del Cagliari dovrebbe aggirarsi sui. La regione metterà sul piatto 50 milioni per il progetto, che avrà anche un impatto positivo dal punto di vista della riqualificazione urbana. Il comune, invece, sborserà, cifra utile per la demolizione dell'attuale impianto.Per quanto riguarda, invece, le tempistiche per la realizzazione del nuovo impianto, i lavori dovrebbero iniziare nelcon la demolizione del Sant’Elia. Si stima, invece, che lo stadio possa essere pronto entro l’estate del, con l'obiettivo di ospitare le gare di, insieme agli altri stadi italiani (Allianz Stadium, Olimpico e San Siro).