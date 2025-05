Bellezza e resilienza, Inzaghi ha già fatto la storia dell'Inter. Comunque vada la finale di Champions League

Sabato 31 maggio, al triplice fischio, ci sarà una squadra che gioirà e un’altra che piangerà,Quel che è certo però, anche prima della gara più attesa dell’anno, è che entrambi –– sono stati protagonisti di una stagione positiva, hanno fatto giocare bene le proprie squadre e hanno confermato di rientrare a pieno merito nell’élite degli allenatori europei. A prescindere dal risultato

È bene sottolineare questo aspetto prima che il campo e i giudizi a bocce ferme inficino il lavoro che per tutto l’anno, e per tutti gli anni precedenti, questi due mister hanno svolto per. Soprattutto per l’italiano, in un Paese così risultatista e in una stagione così altalenante nella qualequesti ultimi 90’ potrebbero essere un viatico fondamentale per il suoe per lache di lui si è fatta, si sta facendo e si farà. Intorno alla sua figura si è creato una sorta diche ha diviso tifosi nerazzurri, e non, e che potrebbe essere riassunto con un semplice aut aut:

È vero che, da sempre e per sempre, i risultati sono fondamentali nella valutazione di un traguardo sportivo ma altrettanto lo è riavvolgere il nastro per capire come si è arrivati a raggiungerlo, o meno. Insomma è troppo limitante prendere 90’ – per quanto importanti – e basare su di esso lao ladi un allenatore, di una squadra, di un ciclo. L’aleatorietà di un match non consente di farlo assurgere a verità assoluta, soprattutto in uno sport a così basso punteggio e così soggetto agli episodi.

Ladelche la sua squadra ha sfoggiato in campo – per tanti tifosi anche di vecchia scuola– l’unione del gruppo, la compostezza nelle interviste, anche il suo non cercare mai lo scontro o la polemica fine a sé stessa, le soluzioni tattiche che ha trovato e, certamente, leche ha ottenuto hanno fatto già oggi diE poco sposterà, o meglio, dovrebbe spostare, ilche avrà quando lascerà questo incarico.. Il suo mododi fare l’allenatore, in un calcio in cui a questa figura è richiesto ben di più che scegliere chi schierare in campo, ha riportato i nerazzurridopo anni nei quali fuori dall’Italia questa squadra non era altro che una

Sono stati (ma sarebbe più giusto dire sono) anni nei quali i tifosi nerazzurri si sono riconosciuti perfettamente nella loro squadra, nel calcio che guardavano, creandoA San Siro c’era il pienone per una squadra che vinceva e che giocava un calcio, frutto di un allenatore che ci ha messo tantissimo del suo. Per larghissimi tratti l’Inter è sembrataUna guida che ha saputo valorizzare giocatori che mai si erano espressi su questi livelli, che ha saputo trarre il meglio dai campioni e far diventare elementi cardine del suo sistema anche calciatori in là con gli anni e bocciati in altri contesti.

Inzaghi era arrivato dopo l’addio traumatico die un annunciatoeppure ha ottenuto risultatiHa sublimato campioni come, lanciato e messo nelle condizioni migliori per brillare altri che già si stavano affermando comeHa portatoal top nel suo ruolo e rilanciato “vecchie glorie” comeLo ha fatto con un calcio capace di adattarsi aSe c’è da difendersi e ripartire, i suoi lo fanno. Se c’è da entrare in porta con il pallone, nessun problema. Palleggiare, ripartire, difendersi, ibridare ruoli e funzioni, difendere con i centrocampisti più bassi dei difensori, attaccare con i difensori più avanti degli avanti, creare con gli attaccanti e trovare profondità con gli inserimenti,Inzaghi ha fatto la differenza e la sua creatura ha impresso su di sé ben visibile la sua firma. Ha creato, ha fatto aumentare ie centrato, come lui stesso ha sottolineato. Se da quando Inzaghi è sulla panchina nerazzurra è stata l’Inter adnonostante altre squadre abbiano speso di più sul mercato, è perché alla Pinetina c’eraComunque vada la finale di Champions League.