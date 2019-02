Dopo numerosi corsi che hanno riscosso molto successo, con la presenza di personaggi di spicco rappresenti il mondo del calcio, parte un nuovo corso della Scuola di Alta Formazione per il Calcio ELITE FOOTBALL CENTER, di cui Calciomercato.com è partner, volto allo sviluppo della figura professionale del Performance Analyst calcistico. Gli appuntamenti, previsti a Roma (il 16-17-23-24 marzo 2019) e Milano (il 4-5-11-12 Maggio 2019), saranno incentrati sulla prevenzione e il recupero dell'atleta infortunato. Di seguito tutte le informazioni utili chi volesse prenderne parte.



La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center è un polo di formazione che riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i professionisti del panorama sportivo internazionale di maggior spessore. La Scuola è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e riconosciuta dal CONI (ai sensi del D.Lgs. 23.07.1999 n°242 e successive modificazioni). Inoltre opera in Convenzione Unica di Tirocinio Formativo con l’Università degli Studi di Parma (convenzione n°9700 del 08.09.2016).



OBIETTIVO DEL CORSO

Si presenta per la prima volta in Europa un Corso di Alta Formazione volto allo sviluppo della figura professionale del Performance Analyst calcistico. Nell’era dei Big Data, saper raccogliere, organizzare, elaborare e ricavare informazioni volte al miglioramento della propria performance e allo studio dell’avversario è una competenza sempre più richiesta dai club. Che si parli di tattica, tecnica, aspetti psicologici o dati atletici, è la cura dei dettagli che nel Calcio moderno fa la differenza: statistiche, algoritmi, indicatori di performance sono sempre più cruciali. Per questo motivo la Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center ha sviluppato un percorso di formazione specifico e professionalizzante per permettere a match analyst, video analisti, analisti tecnico-tattici e osservatori di completare il proprio iter di formazione acquisendo competenze di analisi quantitativa dalle quali non si può più prescindere. Tale Corso infatti, patrocinato da AIAPC (Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio), l’Assoanalisti italiana, rientra in pieno all’interno della linea strategica e della visione dell’associazione dei Match Analyst italiani, secondo la quale il video analista o analista tattico e il data analyst o data scientist non sono due figure professionali diverse, ma la stessa figura, che, per completezza e maggiore efficacia operativa, deve per forza di cosa possedere sia competenze di analisi qualitativa (tipiche dell’analista tattico o video analista), sia competenze di analisi quantitativa (prerogativa invece del data analyst o data scientist). Il Corso di Alta Formazione in “Football Performance & Data Analysis” nasce proprio con l’esigenza di sviluppare nel nostro Paese figure professionali complete, né solo videoanalisti, né solo analisti dati, ma veri e propri Performance Analyst o Analisti di Performance Calcistica, capaci di veicolare le informazioni all’interno dello staff tecnico e manipolare dati provenienti da diverse aree operative di un club (area sportiva e scouting, area medica, area tecnica, ecc) e rappresentare così un vero valore aggiunto per la società. A CHI E' RIVOLTO

Match Analyst con esperienze in un club calcistico professionistico Italiano o Estero o Match Analyst che hanno ottenuto una delle Certificazioni riconosciute da AIAPC Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio ai fini dell’affiliazione in qualità di Socio Pro (vedi lista delle Certificazioni riconosciute AIAPC: http://assoanalisti.it/diventa-socio/ ). Altre Certificazioni da Match Analyst che verranno presentate dai candidati saranno valutate caso per caso da una commissione qualificata. Qualora non si abbia una regolare Certificazione da Match Analyst (video analista), la Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center da la possibilità allo studente di potersi candidare contemporaneamente (con un piano di tariffa agevolato), oltre che al presente Corso, anche al propedeutico Corso Football Match Analyst – LongoMatch Certification (http://www.elitefootballcenter.com/prodotto/longomatch-fast-track/), così da poter ottenere prima una Certificazione da Match Analyst (video analista) e poter poi completare il proprio percorso di formazione prendendo parte regolarmente al presente Corso (analista dati). Il Corso è poi aperto a Collaboratori della Gestione Sportiva, Direttori Sportivi, Osservatori Calcistici (anche non FIGC) e Procuratori Calcistici iscritti all’Albo FIFA-FIGC o CONI (secondo la nuova normativa che ha previsto la reintroduzione dell’esame per l’iscrizione all’albo), in quanto anche tali figure professionali saranno sempre più esposte alla necessità di saper lavorare con numeri, dati statistici e di performance relativi alla squadra e al singolo calciatore. CV e Certificazioni professionali presentate da Collaboratori della Gestione Sportiva, Direttori Sportivi, Osservatori e Procuratori, in sede di candidatura, verranno valutate caso per caso da una commissione qualificata.



DOVE E QUANDO

Roma: dall'1 al 5 Aprile 2019

Milano: dal 3 al 7 Giugno 2019



Sito Web: http://www.elitefootballcenter.com/prodotto/corso-di-alta-formazione-in-football-performance-data-analysis/