Arrivato come un allenatore che non amava particolarmente il turnover, Maurizio Sarri ha confermato la sua filosofia anche alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus.. Perché i giocatori ci sono, ma sono spesso infortunati. Qualche esempio? Danilo e De Sciglio, per informazioni chiedere a Cuadrado ed Alex Sandro che hanno dovuto fare gli straordinari. O ancora Douglas Costa - un abituée dell'infermeria - e il ko di Chiellini a inizio stagione.