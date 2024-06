Getty Images

Il Cesena in Serie B cambia allenatore: i candidati al dopo Toscano

Domenico Toscano si appresta a lasciare la panchina del Cesena dopo la promozione in Serie B. L'allenatore è in trattativa con il Catania, ma ha attirato anche l'attenzione del Padova sempre in Serie C.



Per sostituirlo il club romagnolo sta valutando le candidature di Andrea Sottil (ex Udinese, Ascoli e Pescara), Roberto D'Aversa (ex Lecce, Parma e Sampdoria) e Moreno Longo (ex Como, Frosinone e Torino).